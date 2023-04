Ufc e Wwe, la fusione è ufficiale: impero da 21 miliardi di dollari

Lo sport-intrattenimento del ring, la Wwe, e la divisione più competitiva delle Mma, la Ufc, continueranno a non essere la stessa cosa, ma da oggi, quantomeno, avranno lo stesso obiettivo in affari. La società di Vince McMahon ha detto sì alla fusione con il gruppo Endeavor, proprietario della Ultimate Fighting Championship, per formare una nuova società quotata in borsa dal valore di 21 miliardi di dollari. Endeavor avrà il 51%, gli azionisti di Wwe avranno il 49%. Le valutazioni attribuite alle due compagnie sono rispettivamente di 12,1 e 9,3 miliardi di dollari. Un annuncio arrivato all’indomani della 39esima edizione di WrestleMania e nella settimana di uno degli eventi Ufc più attesi dell’anno, la rivincita tra Alex Pereira e Israel Adesanya. “Questa è una rara opportunità per creare un puro spettacolo globale di sport e intrattenimento dal vivo”, ha affermato Ariel Emanuel, CEO di Endeavor. “Per decenni, Vince e il suo team hanno dimostrato un incredibile capacità di innovazione e creazione di valore per gli azionisti, e siamo fiduciosi che Endeavor possa offrire un valore aggiunto significativo per gli azionisti riunendo UFC e WWE”.

Soddisfatto McMahon, presidente esecutivo di Wwe: “Dato l’incredibile lavoro che Ari ed Endeavor hanno svolto per far crescere il marchio UFC – quasi raddoppiando le sue entrate negli ultimi sette anni – e l’immenso successo che abbiamo già avuto collaborando con il loro team in una serie di iniziative, credo che questo è senza dubbio il miglior risultato per i nostri azionisti e le altre parti interessate”. E ancora: “Insieme, saremo una potenza di oltre 21 miliardi di dollari di sport e intrattenimento dal vivo con una base di fan collettiva di oltre un miliardo di persone e un’entusiasmante opportunità di crescita -spiega McMahon -. La nuova società sarà ben posizionata per massimizzare il valore dei nostri diritti media combinati, per migliorare la monetizzazione delle sponsorizzazioni, sviluppare nuove forme di contenuti e perseguire altre fusioni e acquisizioni strategiche per rafforzare ulteriormente la nostra solida scuderia di marchi. Io, insieme all’attuale team di gestione della WWE, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Ari e i team di Endeavor e UFC per portare le attività al livello successivo”. Nessuno stravolgimento nell’organigramma delle compagnie, a partire dal ruolo di Dana White che rimarrà il presidente di Ufc.