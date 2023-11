Probabili formazioni Bologna-Torino: tredicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Torino, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di lunedì 27 novembre nella cornice dello stadio Dall’Ara. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questo match, oltre ovviamente agli approfondimenti nel pre gara e nei giorni precedenti al fischio d’inizio. Seguite con noi le notizie relative alle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Thiago Motta e Ivan Juric. Due ex compagni di squadra, uno contro l’altro. Ecco le loro probabili mosse dal 1′.

BOLOGNA – Spazio al 4-2-3-1 con Orsolini, Ferguson e Saelemaekers alle spalle di Zirkzee. Dubbio tra Kristiansen e Lykogiannis con il primo favorito in diesa con Posch, Beukema e Calafiori.

TORINO – Juric non rinuncia al 3-4-1-2 con Vlasic che dovrebbe supportare la coppia d’attacco composta da Zapata e Sanabria. Bellanova, Tameze, Ilic e Lazaro a centrocampo. Zima cerca posto in difesa.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Kristiansen 55% – Lykogiannis 45%

Indisponibili: Soumaoro, El Azzouzi, Karlsson

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria

Ballottaggi: Vlasic 55% – Seck 45%

Indisponibili: Schuurs, Linetty, Ricci

Squalificati: –