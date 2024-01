Bologna, Thiago Motta: “Posch ha reagito da campione, vogliamo fare una grande prestazione col Cagliari”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari: “La sfida di Coppa Italia è già alle spalle, tutto il gruppo è concentrato sulla prossima partita. C’è voglia di fare bene a Cagliari con una grande prestazione“. Poi sulla squadra che ha più messo in difficoltà i rossoblù: “È difficile dirlo perché tutto dipende dal momento. Penso alla gara con l’Atalanta in cui abbiamo fatto una grande partita, soprattutto perché avevamo di fronte una squadra corretta che non mette in difficoltà l’arbitro. Lì era venuta fuori una bellissima partita in cui abbiamo avuto la forza di portarla fino alla fine e chiuderla in vantaggio. Quella è stata una partita che deve essere da esempio per tutti in Serie A. Loro mettono in difficoltà tutti nel nostro campionato“.

Thiago Motta ha poi risposto alla domanda su come si affrontano squadre che giocano sulle palle lunghe e seconde palle: “Sono tecniche che fanno parte del gioco. Le perdite di tempo e le simulazioni sono cose che non ci appartengono: noi aiutiamo gli arbitri perché tutti i giorni in allenamento lavoriamo sul rispetto dell’avversario, senza simulazioni perché sono cose che non voglio vedere. Quando entrano in partita sono abituati a giocare in questo modo, aiutando il lavoro dell’arbitro. Mi piacerebbe invitare a vedere i nostri allenamenti un responsabile degli arbitri“. Poi su Posch: “Ha fatto una partita stratosferica ma non è la prima quest’anno, semplicemente martedì aveva più spazi. È triste perché nessuno vuole sbagliare, figuriamoci un rigore pesante come quello. Ha però reagito da campione, rialzando la testa e pensando subito alla prossima partita“. Chiusura sul mercato: “Non ho davvero niente da dire, sono domande da porre alla società“.