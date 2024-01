Discesa maschile Wengen 2024: un Odermatt perfetto vince davanti a Sarrazin, terzo Paris

Marco Odermatt ci ha preso gusto e, dopo il trionfo di pochi giorni fa, ha concesso il bis nella discesa maschile di sabato di Wengen 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Capolavoro dell’elvetico, perfetto dall’inizio alla fine della prova e in grado di tagliare il traguardo con un sensazionale 2:25.64. Risultato di importanza notevole per Odermatt, che non solo consolida la propria leadership in classifica generale ma si scopre competitivo anche in discesa libera (seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo). L’unico in grado di tenergli testa (seppur parzialmente) è stato il francese Cyprien Sarrazin, che pure ha accusato ben 59 centesimi di ritardo all’arrivo.

Sul gradino più basso del podio c’è invece l’azzurro Dominik Paris, primo degli umani. Domme ha chiuso terzo a 1’92” da Odermatt, difendendosi dagli attacchi dei rivali. A dir la verità, l’atleta più accreditato a contendergli il podio si è fatto fuori da solo. Aleksander Aamodt Kilde è stato infatti vittima di una terrificante caduta a pochi metri dal traguardo, schiantandosi a tutta velocità contro le reti presenti a bordo pista. Grande spavento per l’atleta norvegese, che ha perso il controllo degli sci ed invece di curvare è finito dritto contro le reti, impattando in maniera davvero dura. Immediato lo stop della gara e l’arrivo dei soccorsi in pista. Kilde è stato quindi stabilizzato e trasportato in ospedale in elicottero.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Mattia Casse ha disputato una prova discreta, chiudendo al decimo posto con 3 secondi di ritardo dalla vetta, mentre non è andato oltre il sedicesimo posto per Christof Innerhofer (+4.31). Non ha invece completato la gara Florian Schieder, che ha commesso un errore, perso l’equilibrio e si è steso, vedendo terminare anzitempo la sua prova.

CLASSIFICA DISCESA SABATO WENGEN 2024

M. Odermatt (SUI) 2:25.64 C. Sarrazin (FRA) +0.59 D. Paris (ITA) +1.92 A. S. Sejersted (NOR) +2.20 V. Kriechmayr (AUT) +2.49 A. Theaux (FRA) +2.55 N. Allegre (FRA) +2.72 N. Hintermann (SUI) +2.74 R. Cochran-Siegle (USA) +2.77 B. Bennett (USA)/M. Casse (ITA) +2.99

16. C. Innerhofer (ITA) +4.31

DNF. F. Schieder (ITA)