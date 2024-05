Bologna, Thiago Motta: “Partita importante, ma non abbiamo pressione”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di sabato contro il Napoli: “È importante come tutte le altre partite perché è la prossima, ci siamo preparati molto bene per affrontare una squadra forte del nostro campionato. Dell’anno scorso al Napoli sono rimasti tutti tranne un cambio, affronteremo una squadra forte, dovremo utilizzare molto bene la palla“. L’italo brasiliano ha poi aggiunto: “Arriviamo liberi di testa e freschi di gambe, i ragazzi a prescindere da come finirà hanno fatto una stagione fantastica, se esiste una pressione è per le altre squadre non per noi. Cercheremo di fare una grande prestazione anche a Napoli“.

Motta ha poi risposto a una domanda sul confronto che ha avuto nei giorni scorsi con Spalletti: “Ci siamo detti tante cose, abbiamo parlato dei ragazzi qui che un giorno possono andare in nazionale. Abbiamo parlato tanto di calcio, ho ascoltato tantissimo, è un grandissimo allenatore che è stato tanto tempo ad alto livello: Sono molto contento che è venuto da noi, spero che anche lui sia stato contento di venire e di parlare soprattutto di calcio“. Chiusura infine su Ndoye: “Più ci si pensa più gli mettiamo pressione, più difficile arriverà il gol. Aiuta tanto in fase difensiva e offensiva, è stato decisivo anche senza fare gol, poi in Coppa Italia con l’Inter ha fatto una grande prestazione. Non deve cambiare niente, fiducia in sé stesso, aiuterà fino a fine stagione, spero possa segnare e fare gol, ma senza dimenticare tutte le altre cose“.