Bologna, Thiago Motta: “Lazio grande squadra, Beukema non al 100%”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: “La prossima partita è la più importante e bisogna fare la migliore prestazione possibile. Giochiamo in casa contro una grande e ovviamente gli stimoli ci sono. Immobile è un grande giocatore, ci sono degli alti e bassi, degli infortuni che possono cambiare le cose, lo reputo un grande attaccante che attacca bene la profondità, è dinamico e fa gol. anno un allenatore di alto livello come Sarri, è una squadra che ha un buon palleggio e che cerca di tiratio fuori in costruzione per poi farti male. Noi dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, dovremo cercare di portare la partita dalla nostra parte, mettendo in campo la migliore formazione possibile”.

Il tecnico del Bologna ha fatto un punto sugli infortunati e sui dubbi di formazione: “Beukema non è al 100%. Oggi si è allenato con il gruppo, potrà partecipare domani. Lucumi lo vedo bene, chi sta meglio giocherà, stanno bene anche Bonifazi e Calafiori così come Beukema, abbiamo ancora un allenamento per decidere”.