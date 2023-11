Marsiglia-Lione sarà recuperata il 6 dicembre: da definire la sede

Marsiglia-Lione sarà recuperata il 6 dicembre. La partita di Ligue 1 è stata cancellata la scorsa domenica a causa della sassaiola che aveva colpito il bus degli ospiti e che aveva costretto il tecnico Fabio Grosso a ricorrere a 15 punti di sutura per le gravi ferite riportate in prossimità dell’occhio. Ora la nuova data, decisa dalla commissione sulle competizioni della LFP e ufficializzata dal presidente della LFP, Vincent Labrune. Le modalità organizzative non sono state ancora definite, non si sa ancora nemmeno se la gara si svolgerà al Vélodrome o in campo neutro. E non è chiaro se i tifosi avranno la possibilità di assistere al match.

“La commissione ha appena deciso di riprogrammare la partita per il 6 dicembre”, conferma Vincent Labrune, presidente della LFP, come riporta L’Equipe. “Ma soprattutto determinerà successivamente il luogo di questo incontro in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità pubbliche che garantiscano condizioni di sicurezza ottimali per tutti i suoi stakeholder e il pubblico”. Poi aggiunge: “Da parte mia ho assicurato a Fabio Grosso il mio sostegno e quello di tutta la Lega. Gli atti di cui è stato vittima sono estremamente gravi e intollerabili e faremo tutto quanto in nostro potere per garantire che gli autori siano perseguiti e condannati. Anche per questo siamo stati i primi a sporgere denuncia, come ha sottolineato il Pubblico Ministero durante la conferenza stampa organizzata lunedì”, conclude.