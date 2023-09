Bologna, Thiago Motta: “Gli arbitri non sono un alibi, dobbiamo continuare a migliorare”

In vista del lunch match di domani contro l’Empoli, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa. Sugli episodi arbitrali sfavorevoli contro il Monza ha preferito glissare: “Sono sotto gli occhi di tutti ma ora basta, ora penso all’Empoli e a come stanno i miei ragazzi. Gli episodi arbitrali non devono essere un alibi. Io penso a come mettere in campo al meglio la squadra, così come tutti quelli che lavorano in questo club fanno per metterli nelle migliori condizioni“.

L’ex Inter ha provato anche a spiegare la scarsa vena realizzativa della sua squadra: “Dobbiamo continuare a lavorare tutti i giorni per migliorarci. Il tempo ci dirà se saremo stati capaci di migliorare. Oggi sono soddisfatto del gruppo, dell’impegno, della partecipazione. Ci sono delle partite in cui la squadra avversaria viene e si chiude, come succederà domani, e noi dobbiamo essere bravi a uscire dalla loro pressione e capire dove colpirli. Sono tre partite in cui nel primo tempo la partita sembra più chiusa, noi dobbiamo essere bravi a capire come gira la gara“. Thiago Motta ha poi aggiunto: “L’incisività offensiva dipende sicuramente dall’avversario e dagli spazi che concede, ma dipende anche da noi e da un nostro miglioramento. Dobbiamo saper attaccare anche una squadra che si mette dietro a difendere cercando di aprire spazi per i giocatori che possono inserirsi tra le linee“.

Infine un accenno sui singoli: “De Silvestri sta bene, ha fatto una gran partita a Monza e per domani vedremo. Calafiori deve migliorare in tutto, lavora molto bene giorno per giorno e deve continuare a farlo. Karlsson è un giocatore formidabile con colpi incredibili, ma deve mettersi in gioco e migliorarsi. Sono contento della sua disponibilità perché sta cercano di capire al meglio come aiutare la squadra e come giocare insieme ai compagni“.