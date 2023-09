Roma-Frosinone, rivedi la conferenza stampa di Mourinho (VIDEO)

di Giorgio Billone 76

Rivedi la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia di Roma-Frosinone, match valido per la settima giornata di Serie A. A Trigoria lungo sfogo dello Special One, che ha risposto in modo molto preciso alle domande sulla situazione della squadra e sulle difficoltà di classifica, affermando di non sentirsi il problema dei capitolini e di restare fino a giugno. Di seguito ecco allora il video.