Italia-Cuba oggi in tv: canale, orario e diretta streaming World Baseball Classic 2023

Sta per terminare l’attesa per Italia-Cuba, partita valevole per il Gruppo B della World Baseball Classic 2023. L’Italia è pronta a scendere in campo per iniziare al meglio la massima competizione continentale per nazionali, che torna dopo sei anni di assenza. Gli azzurri di Mike Piazza vanno subito a caccia di un successo per tenere vivo il sogno di centrare una storica qualificazione ai quarti. La formazione cubana proverà invece a riscattare la sconfitta incassata contro i Paesi Bassi nel primo match del torneo. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.00 italiane di giovedì 9 marzo sul diamante del Taichung International Baseball Stadium di Taichung, a Taiwan. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Cuba.

La partita Italia-Cuba della World Baseball Classic 2023 verrà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno, ma anche in diretta streaming su Sky Go e Now.