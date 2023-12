Bologna, Thiago Motta: “Arbitri? Non voglio fare polemica, parlerò solo di calcio”

“Io alla Roma? Ho grande rispetto per Mourinho e per tutti gli allenatori. La Roma ha un grandissimo allenatore e spero che continui per tanto tempo perché stanno bene insieme. Io penso al Bologna e a fare il meglio per aiutare la mia squadra e i miei giocatori a lottare con chiunque“. Così Thiago Motta, allenatore del Bologna, smentisce le voci di un suo possibile approdo sulla panchina giallorossa a margine del premio “Andrea Fortunato” al Salone del Coni. Poi, tornando sulla sua attuale squadra, l’ex centrocampista di Inter e Psg sottolinea come l’obiettivo sia “fare una grande partita a Salerno, è lì che dobbiamo mettere la nostra energia. Siamo all’inizio e vedremo in futuro. Nella prima parte abbiamo fatto bene, dobbiamo continuare così affrontando il nostro lavoro come stiamo facendo e pensando già alla prossima partita contro la Salernitana“, conclude il mister dei felsinei.

“Io non ho un rapporto complicato con gli arbitri. Da oggi in poi, però, parlerà il direttore Giovanni Sartori degli arbitri, io parlerò solo di calcio e di ciò che posso controllare per la mia squadra” aggiunge Thiago Motta sulle polemiche arbitrali degli ultimi giorni. “Ci sono stati alcuni arbitraggi da prendere ad esempio, come in Sassuolo-Salernitana, così come la nostra partita con il Torino. Ci sono arbitri che hanno grandi potenzialità e lo stanno dimostrando in settimana. Non voglio fare polemica, ma solo parlare di calcio“, conclude il tecnico dei felsinei.