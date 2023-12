Serie B 2023/2024: anticipi e posticipi dalla ventesima alla ventottesima giornata

Gli anticipi e posticipi dalla ventesima alla ventottesima giornata di Serie B 2023/2024: ecco dunque la programmazione così come comunicato dalla stessa Lega Nazionale Professionisti di B. Si tratta delle sfide a partire da venerdì 12 gennaio fino a domenica 3 marzo, ben nove turni che possono stabilire tanto a livello di lotta per la promozione diretta e per la zona playoff. Diretta tv su Sky Sport e Dazn di tutte le partite.

20a GIORNATA

Venerdì 12 gennaio 2024

ore 20.30 CATANZARO – LECCO

Sabato 13 gennaio 2024

ore 14.00 BARI – TERNANA

ore 14.00 CITTADELLA – PALERMO

ore 14.00 COMO – SPEZIA

ore 14.00 MODENA – BRESCIA

ore 14.00 SÜDTIROL – FERALPISALÒ

ore 16.15 PISA – REGGIANA

Domenica 14 gennaio 2024

ore 16.15 CREMONESE – COSENZA

ore 16.15 PARMA – ASCOLI

ore 16.15 VENEZIA – SAMPDORIA

21a GIORNATA

Venerdì 19 gennaio 2024

ore 20.30 SAMPDORIA – PARMA

Sabato 20 gennaio 2024

ore 14.00 BRESCIA – SÜDTIROL

ore 14.00 FERALPISALÒ – CATANZARO

ore 14.00 REGGIANA – COMO

ore 14.00 SPEZIA – CREMONESE

ore 14.00 TERNANA – CITTADELLA

ore 16.15 COSENZA – VENEZIA

ore 16.15 LECCO – PISA

ore 16.15 PALERMO – MODENA

Domenica 21 gennaio 2024

ore 16.15 ASCOLI – BARI

22a GIORNATA

Venerdì 26 gennaio 2024

ore 20.30 CATANZARO – PALERMO

Sabato 27 gennaio 2024

ore 14.00 COMO – ASCOLI

ore 14.00 CREMONESE – BRESCIA

ore 14.00 MODENA – PARMA

ore 14.00 SÜDTIROL – COSENZA

ore 14.00 VENEZIA – TERNANA

Sabato 27 gennaio 2024

ore 16.15 BARI – REGGIANA

ore 16.15 FERALPISALÒ – LECCO

ore 16.15 PISA – SPEZIA

Domenica 28 gennaio 2024

ore 16.15 CITTADELLA – SAMPDORIA

23a GIORNATA

Venerdì 2 febbraio 2024

ore 20.30 PALERMO – BARI

Sabato 3 febbraio 2024

ore 14.00 BRESCIA – CITTADELLA

ore 14.00 COSENZA – PISA

ore 14.00 PARMA – VENEZIA

ore 14.00 REGGIANA – FERALPISALÒ

ore 14.00 SPEZIA – CATANZARO

ore 16.15 LECCO – CREMONESE

ore 16.15 SAMPDORIA – MODENA

ore 16.15 TERNANA – COMO

Domenica 4 febbraio 2024

ore 16.15 ASCOLI – SÜDTIROL

24a GIORNATA

Venerdì 9 febbraio 2024

ore 20.30 COMO – BRESCIA

Sabato 10 febbraio 2024

ore 14.00 CITTADELLA – PARMA

ore 14.00 CREMONESE – REGGIANA

Sabato 10 febbraio 2024

ore 14.00 FERALPISALÒ – PALERMO

ore 14.00 MODENA – COSENZA

ore 14.00 SÜDTIROL – VENEZIA

ore 16.15 BARI – LECCO

ore 16.15 CATANZARO – ASCOLI

ore 16.15 PISA – SAMPDORIA

Domenica 11 febbraio 2024

ore 16.15 TERNANA – SPEZIA

25a GIORNATA

Venerdì 16 febbraio 2024

ore 20.30 ASCOLI – CREMONESE

Sabato 17 febbraio 2024

ore 14.00 BARI – FERALPISALÒ

ore 14.00 LECCO – COSENZA

ore 14.00 PARMA – PISA

ore 14.00 REGGIANA – TERNANA

ore 14.00 SPEZIA – CITTADELLA

ore 16.15 CATANZARO – SÜDTIROL

ore 16.15 PALERMO – COMO

ore 16.15 SAMPDORIA – BRESCIA

Domenica 18 febbraio 2024

ore 16.15 VENEZIA – MODENA

26a GIORNATA

Venerdì 23 febbraio 2024

ore 20.30 COSENZA – SAMPDORIA

Sabato 24 febbraio 2024

ore 14.00 BRESCIA – REGGIANA

ore 14.00 CITTADELLA – CATANZARO

ore 14.00 CREMONESE – PALERMO

ore 14.00 FERALPISALÒ – ASCOLI

ore 14.00 SÜDTIROL – BARI

ore 16.15 COMO – PARMA

ore 16.15 PISA – VENEZIA

ore 16.15 TERNANA – LECCO

Domenica 25 febbraio 2024

ore 16.15 MODENA – SPEZIA

27a GIORNATA

Martedì 27 febbraio 2024

ore 18.15 ASCOLI – BRESCIA

ore 18.15 REGGIANA – SÜDTIROL

ore 20.30 CATANZARO – BARI

ore 20.30 LECCO – COMO

ore 20.30 PALERMO – TERNANA

ore 20.30 PARMA – COSENZA

ore 20.30 SAMPDORIA – CREMONESE

Mercoledì 28 febbraio 2024

ore 20.30 PISA – MODENA

ore 20.30 SPEZIA – FERALPISALÒ

ore 20.30 VENEZIA – CITTADELLA

28a GIORNATA

Sabato 2 marzo 2024

ore 14.00 BRESCIA – PALERMO

ore 14.00 SÜDTIROL – LECCO

ore 14.00 TERNANA – PARMA

ore 16.15 COSENZA – CATANZARO

Domenica 3 marzo 2024

ore 16.15 ASCOLI – REGGIANA

ore 16.15 BARI – SPEZIA

ore 16.15 CITTADELLA – PISA

ore 16.15 COMO – VENEZIA

ore 16.15 FERALPISALÒ – SAMPDORIA

ore 18.30 MODENA – CREMONESE