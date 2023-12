Chemnitz-Varese oggi in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Chemnitz-Varese, sfida valida come 1^ giornata del Gruppo N della Europe Cup 2023/2024 di basket. Comincia la seconda fase della competizione, con gli uomini di coach Balasziewski che hanno superato il primo girone in bello stile, con una sola sconfitta. Ora, il testa a testa contro una formazione di livello, visto che i tedeschi non hanno mai perso nella regular season. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 6 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Chemnitz-Varese, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.