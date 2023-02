Bologna, Soriano ricorda Mihajlovic e scoppia in lacrime

Tante emozioni dopo Sampdoria-Bologna, match vinto dai rossoblù per 2-1 al Ferraris. Roberto Soriano, autore del gol che ha aperto la gara, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita e, tra le altre domande, il giornalista Marco Nosotti ha chiesto un pensiero su Mihajlovic. Il centrocampista si è preso qualche secondo per rispondere ed è scoppiato in lacrime, non riuscendo a dire nulla.

“Non c’è bisogno che dica qualcosa, Roberto. Le tue lacrime sono già una risposta sul tuo pensiero” ha ribattuto il giornalista. Soriano si è però sforzato per rispondere: “Ringrazierò sempre Sinisa, abbiamo entrambi avuto una storia importante qui a Genova. Mi piace pensare che la rete di oggi sia arrivata merito suo“.