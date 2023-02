Salto con gli sci, CdM: Wellinger vince a Rasnov, Insam conclude nono

Il vincitore della gara di Rasnov (Romania), valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di salto con gli sci, è il tedesco Andreas Wellinger. Secondo successo stagionale per lui, maturato grazio al punteggio complessivo di 240.4. Battuto di soli due decimi lo sloveno Ziga Jelar, mentre a completare il podio è un altro tedesco, Karl Geiger. Germania grande protagonista in Top 10 anche grazie a Eisenbichler, Raimund e Schmid, rispettivamente quarto, quinto e sesto. Il miglior azzurro è invece Alex Insam, che grazie al punteggio totale di 224.1 (108.7 e 115.4) chiude al nono posto, miglior risultato individuale. Più indietro invece Francesco Cecon, 32° e fuori già nella prima serie.