Vuelta 2023, classifiche aggiornate dopo diciassettesima tappa: Kuss resta in maglia rossa

Primoz Roglic vince la diciassettesima tappa della Vuelta 2023. Ancora dominio della Jumbo Visma, che mette a segno un altro storico tris. La corsa parte da Ribadesella per arrivare sull’Angliru dopo 124.4 km. Prima dell’ultima salita ci saranno l’Alto de la Colladiella, 7,8 km al 7,1% di pendenza con dei tornanti particolarmente duri, poi l’Alto del Cordal, un muro di 5.4 km con pendenza media del 9.2%, con picchi al 13%. Finale sull’Angliru con pendenza media del 15% e picchi fino al 24% in mezzo a una fitta nebbia nell’entroterra spagnolo. Solita corsa di attesa dei calabroni, che fanno scappare Evenepoel per poi risalire prima del Angliru eliminando la concorrenza senza particolari difficoltà. Roglic, Vingegaard e Kuss allungano ai -5km con oltre un minuto sugli altri. A 2km dall’arrivo Kuss si stacca e viene ripreso da un ottimo Landa, migliore degli inseguitori. Nella volata Vingegaard si accoda a Roglic, che vince la seconda tappa della Vuelta. Terzo Kuss che tiene la maglia rossa per pochi secondi. Vittoria numero 61 in stagione per una straripante Jumbo Visma.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 57h 18′ 10″ Jonas Vingegaard (Jumbo Visma)+ 00′ 08″ Primoz Roglic (Jumbo Visma) + 01′ 08″ Juan Ayuso (UAE Emirates) + 04′ 00″ Mikel Landa (Bahrain Victorious) + 04′ 16″ Enric Mas (Movistar) + 04′ 30″ Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) + 06′ 43″ Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) + 07′ 38″ Joao Almeida (UAE Emirates) + 09′ 26″ Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +11’26”

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) 228pt Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 152pt Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 120pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 91pt Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 51pt Michael Storer (Groupama-FDJ) 39pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)