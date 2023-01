Atp Pune 2023: la finale sarà Griekspoor-Bonzi, battuti Karatsev e van de Zandschulp

La finale dell’Atp 250 di Pune 2023 metterà di fronte Tallon Griekspoor e Benjamin Bonzi. Saranno i due recordman a livello Challenger nel 2021 (con otto titolo vinti) a contendersi il primo titolo dell’anno nonché il primo in carriera a livello Atp. Il tennista olandese ha sconfitto in due Aslan Karatsev, ottava testa di serie, con il punteggio di 7-6(4) 6-1 dopo 1h23′ di gioco. Il giocatore francese ha invece superato in tre set la seconda forza del seeding, Botic van de Zandschulp, con lo score di 7-6(5) 6-7(5) 6-1 in 2h30′. Bonzi avrebbe potuto imporsi anche in maniera più rapida, ma nel secondo set era avanti di un break e si è fatto rimontare. Tra Bonzi e Griekspoor non ci sono precedenti a livello Atp.