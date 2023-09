Premier League 2023/24: il Newcastle annienta lo Sheffield Utd, termina 0-8

Che qualcuno fermi il Newcastle. La formazione di Howe si è imposta per 8-0 in casa dello Sheffield Utd, che ha firmato così la quinta sconfitta stagionale. Un totale dominio da parte dei bianconeri che già nella prima frazione si sono portati su un triplo vantaggio con le marcature di Longstaff, Burn e Botman. Il Newcastle, che martedì in Champions League ha frenato sul pareggio contro il Milan, non è stato della stessa pasta quest’oggi: nella ripresa infatti sono arrivate altre cinque reti. Wilson, Gordon, Almiron, Guimaraes e Isak hanno completato il tabellino dei marcatori, tutti diversi sul taccuino.