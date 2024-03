Bologna, Motta: “Squadra in forma fantastica, pronti per la Salernitana”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, non ha dubbi: “La squadra sta benissimo, sia chi è rimasto qui che chi è andato in nazionale ha lavorato bene. Non ho nessun dubbio: sono tutti in forma fantastica“. Il tecnico dei felsinei è dunque fiducioso in vista della partita di Serie A contro la Salernitana alllo stadio Dall’Ara: “In questo periodo ho avuto tempo per riposarmi e stare con la mia famiglia. Ora abbiamo la responsabilità di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso a partire dalla partita contro la Salernitana che si gioca la salvezza e che ha appena cambiato l’allenatore. Noi ci faremo trovare pronti“.

Motta poi si sofferma sui singoli. “Karlsson? A livello di motivazione l’ho sempre visto bene. Fisicamente non è allo stesso ritmo degli altri visto che è stato molto fermo a causa degli infortuni. Vedremo per il futuro come si troverà“. Per quanto riguarda Zirkzee, invece, “è come se non si fosse mai fermato. Il suo è stato uno stop di pochi giorni ed è tornato in campo in fretta, dando sempre il massimo”. “Calafiori? L’ho visto bene ma io lo vedo sempre bene. Lui è un ragazzo disponibile a fare qualsiasi ruolo in campo grazie all’attitudine e all’atteggiamento che mette in tutto quello che fa. Dopo la nazionale, nonostante lo sforzo fisico, si è subito allenato al massimo. Riccardo crede in quello che può dare alla squadra e lo fa sempre al massimo – spiega il tecnico del Bologna -. Come allenatore vorrei avere tutti i giocatori così perché in questo modo potresti avere anche una squadra più ridotta, dando la possibilità a tutti di sentirsi partecipi e di avere spazio“.

Thiago Motta non risparmia belle parole anche a Fabbian: “Non mi ha stupito, Giovanni è un giocatore che sta molto bene. È pronto a giocare cinque minuti come 100, sapendo di poter aiutare sempre la squadra. Un giocatore così fa la differenza“. “Orsolini? L’ho visto come sempre. Sta bene e si sta allenando. In nazionale ha giocato 15 minuti ed è stato decisivo sul gol: è quello che vogliamo anche qui” ha aggiunto Motta, che sulle scelte in attacco non si sbilancia: “Odgaard, Zirkzee e Castro sono pronti. Le scelte dipendono da quello che vedo in allenamento“. Infine, Motta ha parlato della Salernitana: “È una squadra complicata da affrontare perché individualmente sono forti. Il cambio di allenatore dà sempre nuovi stimoli, anche a quelli che fino a quel momento hanno giocato meno. Noi però ci faremo trovare pronti per qualsiasi tipo di gioco e modulo“.

