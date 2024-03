Torino-Monza 1-0, Juric: “Questi ragazzi li sento sempre più come degli amici”

“Adesso in squadra si respira un clima positivo, è un piacere allenare dei ragazzi che sento sempre di più come degli amici. Abbiamo concesso pochissimo a una squadra con tante qualità offensive. Nel secondo tempo abbiamo accelerato, meritando la vittoria contro una squadra molto ordinata e composta da giocatori di grande talento. È una vittoria molto importante per il raggiungimento dei nostri obiettivi stagionali”. Lo ha detto l’allenatore del Torino, Ivan Juric, dopo la vittoria contro il Monza che proietta i granata in piena corsa per le posizioni europee: “Le difficoltà di inizio anno? Per la prima volta nella mia vita la squadra non si era allenata al suo livello. Tutti insieme siamo stati bravi a prendere scelte difficili e a cambiare modo di lavorare, rinforzando anche la rosa a gennaio. È un piacere allenare questa squadra, ci sono tanti sorrisi e c’è un bel clima. Da quando c’è stato questo ‘scatto’ sento i giocatori più come degli amici, con cui scherzare e ridere, ma anche lavorare al meglio. La classifica? Torino è una piazza che non si accontenta, dobbiamo dare di più e cercare di andare oltre i nostri limiti per rendere felice la nostra gente. Crediamo nell’Europa, è vicina e continueremo a lavorare per raggiungerla”.

Sui singoli: “Sanabria? Si tratta di un giocatore forte e che ha giocato negli ultimi mesi con un costante dolore al tendine. Durante la sosta lo abbiamo curato al meglio e fatto riposare. È entrato benissimo, con grande voglia: per noi è e resta un giocatore molto importante. Ci sono partite, come quella di oggi, in cui Okereke ha dimostrato di poter far male, mentre con gli spazi chiusi è meno efficace”