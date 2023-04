Bologna-Milan, Thiago Motta: “Non c’era nessun rigore. L’arbitro ha fatto una buona partita”

“Mi stupiscono i commenti di Luca Marelli. Quelli non sono rigori. Sul fallo di mano la palla tocca prima il corpo. Il braccio fa parte dell’equilibrio del giocatore ed era perfettamente dove doveva essere. Quello su Rebic? Se fischiano quel fallo, vuol dire che bisogna cambiare qualcosa. Lo spirito del calcio va rispettato. L’arbitro ha fatto una buona partita”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Bologna Thiago Motta dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Milan al Dall’Ara, in risposta all’analisi dell’esperto Luca Marelli. Poi spazio all’analisi del match: “Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà – spiega -. ci siamo abbassati troppo e non è facile da gestire i movimenti che crea il Milan. Loro giocano da tempo insieme e sanno cosa c’è da fare in campo. Nel secondo abbiamo fatto meglio, alzando le linee di gioco e abbiamo potuto tenere testa ad una squadra forte. Il pareggio è giusto, adesso pensiamo a riposarci e alla prossima partita col Verona”. Sui 30.000 spettatori: “Ringrazio la gente per il sostegno, è importante per noi. Siamo rimasti umili, con il comportamento giusto. E il pubblico ci ha dato una grossa mano”. E aggiunge: “La caratteristica dei giocatori ci porta a cercare controllo di gioco. Sono convinto che con questi calciatori possiamo far meglio negli ultimi metri di campo, rispettando la nostra organizzazione e il modo di giocare che abbiamo. La creatività ci è mancata un po’ per fare la differenza”. Sul sogno Europa: “Questo è un lavoro collettivo, con solidità difensiva. Tutti sono a disposizione e tutti si assumono la responsabilità per una corsa in più per il compagno. Adesso riposo, poi penseremo al presente”.