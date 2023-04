Bologna-Milan 1-1, Pobega: “Stiamo buttando punti una partita dopo l’altra”

Dopo il pareggio arrivato in casa del Bologna per 1-1, il centrocampista del Milan Tommaso Pobega ha così parlato a Dazn. Ecco le sue parole: “Approccio sbagliato. Abbiamo sbagliato all’inizio, poi abbiamo provato a fare la nostra partita ma non è bastato. Un peccato, abbiamo buttato punti, e non è la prima volta, stiamo buttando punti una partita dopo l’altra. Fa male. Ci chiediamo anche noi perché siamo diversi tra campionato e Champions. L’unico modo che conosco è lavorare ed approcciare la prossima gara meglio, dove dobbiamo partire noi col fare gol”.

E ancora: “Turnover? Noi ci alleniamo tutti bene e forte. Oggi volevamo dare un’impronta che lavoriamo bene, è un peccato. Dovevamo essere più precisi, abbiamo pagato la poca precisione. Napoli non ha influito, siamo concentrati su questa partita, dove abbiamo dato tanto. Vediamo dove abbiamo sbagliato e da domani lavoriamo per scendere in campo in maniera migliore”.