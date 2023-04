Tegola per Stefano Pioli in Bologna-Milan. Al minuto 79′ è stato ammonito Davide Calabria per un brutto fallo sull’out esterno e si tratta di un cartellino giallo pesante per il terzino rossonero, visto che era diffidato e non potrà dunque giocare contro il Lecce nel prossimo impegno di campionato, visto che sarà squalificato dal giudice sportivo.