Barcellona, Xavi: “Abbiamo un vantaggio importante. Fondamentali le prossime 3-4 gare”

“Siamo in una situazione privilegiata, con un vantaggio importante che vogliamo mantenere”, queste le prime parole di Xavi alla vigilia della sfida contro il Getafe. “Le prossime gare saranno fondamentali: se le vinciamo, potremo dire di essere quasi campioni”. E sul rinnovo: “Sono contentissimo che il mio lavoro venga apprezzato, in società ci si confronta quotidianamente e non ci saranno problemi”.

Sul rischio di perdere invece Gavi, il tecnico blaugrana ha proseguito: “Non c’è squadra al mondo dove potrebbe essere più felice che qui. È un titolare, è decisivo, credo che il suo futuro sia qui, poi spetterà a lui decidere”. Mentre sul rinnovo di Busquets: “Non dipende dal ritorno o meno di Messi, ma dalle sue sensazioni. Sa che per me è importante e se resta, continuerà a esserlo”. Infine una battuta su Guardiola: “Lo considero il migliore al mondo, non posso paragonarmi a lui, spero un giorno di avere il suo palmares ma non per me quanto per il Barcellona”.