Serie A femminile 2022/2023, la Roma travolge l’Inter: 6-1

La Roma di Spugna travolge l’Inter 6-1 e consolida il primo posto a 57 punti in questa poule Scudetto di Serie A femminile. Al 13′ le giallorosse passano in vantaggio. Cross di Di Guglielmo e colpo di testa vincente di Haavi. Dieci minuti dopo la norvegese fa 2-0, stavolta tutto da sola: lancio in profondità e dribbling su due avversarie prima del destro in rete. L’Inter sbanda e subisce altre tre reti prima del duplice fischio. Al 28′ Giacinti pesca Glionna che sfrutta un errore della difesa per depositare in rete. L’azzurra si ripete al 36′ con un tiro dalla lunga distanza che sorprende Piazza. Al 46′ c’è anche il 5-0: Piazza respinge un tiro di Andressa, Glionna alza la testa e pesca Giacinti che non perdona. Al 60′ c’è spazio anche per il magnifico gol di Andressa con un mancino a giro che si infila in rete. E nel finale l’Inter si concede il gol della bandiera con Chawinga che sfugge a Wenninger e scocca il diagonale vincente. Una rete che non cancella il sorriso della Roma. La Juventus (impegnata domani con la Fiorentina) è a -11.