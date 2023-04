Quando si gioca il ritorno Sporting-Juventus? Data, orario e diretta tv quarti Europa League

Quando si gioca il ritorno tra Sporting Lisbona e Juventus? Scopriamo assieme tutte le informazioni per quanto riguarda data, orario e diretta tv della sfida valida per i quarti di finale di Europa League. I bianconeri sfidano i portoghesi e si giocano il pass per la semifinale nel secondo dei due atti. Lo faranno alle ore 21 di giovedì 20 aprile, appuntamento in diretta tv su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e anche su Dazn, possibilità di trasmissione in chiaro su TV8.