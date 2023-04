Panatta punta su Berrettini: “Deve andare in campo tranquillo”

“Oggi Matteo Berrettini contro Francisco Cerundolo affronterà il primo test impegnativo al secondo turno di Montecarlo, l’esordio contro Cressy non fa molto testo, era semplice”. Adriano Panatta, in un’intervista all’Agi, si dice fiducioso sulla ripresa del tennista romano, ora al numero 22 del ranking mondiale e reduce dalla vittoria all’esordio a Montecarlo contro Cressy. “Ho detto a Matteo di andare in campo tranquillo e sicuro, mi sono complimentato con Vincenzo per l’allenamento cui lo sta sottoponendo – spiega – e gli ho anche detto che la partenza incerta di inizio anno conta poco. Anche io nel 1976, quando vinsi a Roma e al Roland Garros, avevo giocato in modo disastroso nei primi tre mesi dell’anno”. Panatta si sofferma anche sulla relazione di Matteo con Melissa Satta: “Su di lei i social hanno prodotto dei commenti molto ingiusti” spiega, disconoscendo le parole sulla showgirl che gli sono state attribuite nei giorni scorsi: “Non ho mai detto ‘lei una bella ragazza, ma quelle che ha avuto prima erano meglio’, sono stato mal interpretato. Volevo semplicemente chiarire che Berrettini non è uno sprovveduto, che aveva già avuto altri legami sentimentali. L’amore, insomma, non ha mai fatto male a nessuno”.

Poi su Sinner contro Schwartzman: “Jannik ormai vale il numero 5/6 del mondo, oggi non dovrebbe avere problemi contro l’argentino – spiega sempre all’Agi – gli auguro di vincere presto il suo primo Master 1000 e quindi uno Slam, ha tutte le armi per riuscirci”. Se arriverà nei quarti a Montecarlo dovrebbe trovarsi di fronte Djokovic: “Ieri Nole al suo esordio ha avuto qualche incertezza, dovuta credo al fatto che non giocava un match da parecchio. Sull’eventuale quarto con Sinner vedremo, quel che è certo è che ci godremmo un bel match”.