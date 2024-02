Gigante maschile Bansko 2024, risultati e classifica: Odermatt imbattibile, Della Vite chiude 10°

Le gare di gigante hanno un unico Re incontrastato e il suo nome è Marco Odermatt. Il fenomeno elvetico prosegue la sua striscia di imbattibilità nella specialità triofando per la sesta volta in stagione su altrettante gare in quel di Bansko, in Bulgaria. Dopo una prima manche abbastanza in gestione, Odermatt decide di fare sul serio e regola con quasi un secondo di margine il norvegese Alexander Steen Olsen, secondo a +0.91. Terza posizione e podio anche per Manuel Feller, ch paga un secondo e otto centesimi dal vincitore. Non che ci fosse qualche dubbio già alla vigilia, ma lo svizzero mette in cassaforte la Coppa del Mondo di specialità, salendo a quota 600 punti, quasi il doppio di Zubcic, attualmente secondo a 314.

Ottimo risultato per Filippo Della Vite, che recupera ben sei posizioni rispetto alla prova della mattina e riesce a ottenere un piazzamento in top-10, proprio al 10° posto. Guadagna qualcosa anche Borsotti, che passa dalla 20esima alla 17esima piazza, mentre negativa è la prestazione di Luca De Aliprandini, il quale – dopo essere stato il migliore degli azzurri nella prima manche – perde ben nove posizioni e chiude 23°. Più o meno sui livelli della prima prova Alex Vinatzer, 27° al traguardo.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 ODERMATT Marco SUI 2:15.75

2 STEEN OLSEN Alexander NOR 2:16.66 +0.91

3 FELLER Manuel AUT 2:16.83 +1.08

4 BRENNSTEINER Stefan AUT 2:17.04 +1.29

5 KRANJEC Zan SLO 2:17.22 +1.47

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2:17.24 +1.49

7 MEILLARD Loic SUI 2:17.26 +1.51

8 TUMLER Thomas SUI 2:17.34 +1.59

9 ZUBCIC Filip CRO 2:17.50 +1.75

10 DELLA VITE Filippo ITA 2:17.76 +2.01

17 BORSOTTI Giovann ITA 2:18.24 +2.49

23 DE ALIPRANDINI Luca ITA 2:18.66 +2.91

27 VINATZER Alex ITA 2:19.43 +3.68