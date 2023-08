Bologna, Karlsson si presenta: “Ibra il mio idolo, ho scelto la numero 10 anche per Baggio”

Jesper Karlsson, nuovo acquisto del Bologna, è stato presentato alla stampa. Insieme a lui era presente anche il direttore tecnico del club, Giovanni Sartori, che l’ha voluto fortemente e ha detto: “È un esterno offensivo che predilige giocare a sinistra, lo abbiamo seguito con grande continuità. Già l’anno scorso rientrava negli obiettivi, ma quest’anno c’è stata l’opportunità e abbiamo accelerato. Abbiamo bisogno dei suoi gol“.

Il calciatore ha invece detto: “Ho scelto il Bologna perché mi piace molto l’allenatore e il modo in cui gioca la squadra. Ho parlato con Beukema e Svanberg e mi hanno convinto a scegliere questo club. Ho lavorato tanto per arrivare a giocare in Italia. Idolo? Per uno svedese come me non può che essere Ibra. In generale mi sono sempre piaciuti i giocatori bravi a dribblare, come Neymar o Ronaldinho. Sono un giocatore a cui piace prendersi dei rischi ed essere coraggioso. Fisicamente sto bene, ho avuto un piccolo problema nella preseason, ma è passato“. Infine, Karlsson ha commentato la decisione di indossare la maglia numero 10: “L’ho scelta anche perché ha una grande storia, a partire da Baggio. Sarà una bella responsabilità“.