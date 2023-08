Triathlon, Alessandro Fabian parteciperà al Campionato del Mondo di Ironman di Lahti

Il triatleta azzurro Alessandro Fabian domenica 27 agosto, prenderà parte al Campionato del Mondo Ironman 70.3 di Lahti, in Finlandia. Dopo un 2023 ricco di successi ed emozioni caratterizzato dal sesto posto nella gara d’esordio di Mogàn e il nono posto al “The Championship” di Samorin a maggio, a inizio agosto è arrivato il primo podio stagionale. Per Fabian una bella esperienza anche al Campionato Europeo Ironman 70.3 di Tallinn, in Estonia, dove ha infatti ottenuto uno splendido terzo posto assoluto, che significa secondo a livello europeo trattandosi di una gara “open” e quindi aperta anche ad atleti extra-europei.

Fabian, a poche ore dal grande appuntamento, si è detto carico: “I risultati stagionali mi danno grande fiducia e la prestazione di Tallinn di poche settimane fa è una bella carica per affrontare al meglio il Mondiale in Finlandia. Sarà dura con una entry list di altissimo livello, ma sono pronto come sempre a dare il massimo. La stagione sta andando bene, sarebbe stupendo mettere una ulteriore ciliegina sulla torta di questo 2023”.

Il triatleta più titolato d’Italia è sempre impegnato nei progetti legati alla tutela dell’ambiente e al rispetto della natura. Fabian ha fondato una squadra, la «Elements», dedicata a pari livello a formare giovani atleti e a sensibilizzare le persone all’importanza dell’ecosostenibilità. Nel 2019 ha dato il via al progetto “Elements Fury” per la sensibilizzazione alla salvaguardia della regione Veneto, mentre nel 2020 è diventato capitano dei “Green Heroes”, un gruppo di atleti che vuole diffondere messaggi su questi temi e che pianta foreste in giro per il mondo per compensare la produzione di CO2.