Inter, domani le visite mediche di Sanchez. Tutto fatto per la cessione di Correa al Marsiglia

L’Inter sta completare il proprio reparto offensivo. Mentre Joaquin Correa viaggia a grandi passi verso il Marsiglia con cui, secondo Sky Sport, c’è un accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 13 milioni; operazione che può trasformarsi in prestito oneroso a 2 milioni, 10 di obbligo di riscatto e 1 di bonus nel caso in cui i francesi si qualifichino alla prossima edizione della Champions League. Al posto dell’attaccante argentino in nerazzurro tornerà lo svincolato Alexis Sanchez, che nella scorsa stagione ha militato proprio nel Marsiglia: il cileno aspetta solo il via libera definitivo per poter riabbracciare l’Inter 379 giorni dopo il suo addio.