MOVIOLA – Bologna-Juventus: rigore col Var per fallo Danilo su Orsolini, arbitro non può vedere immagini

Episodio da moviola in Bologna-Juventus per il rigore assegnato dall’arbitro Sozza per possibile fallo di Danilo su Orsolini. Situazione molto intricata perché al di là del contatto, che sembrerebbe esserci, per un problema al monitor del Dall’Ara il fischietto lombardo non può andare alla on field review ma deve farsi “imporre” la decisione dai colleghi a Lissone, gli unici a rivedere le immagini, fidandosi dunque della overrule del Var. Proteste bianconere, ma la panchina era già avvisata. Proteste anche per possibile contatto precedente su Alex Sandro, ma sembra lieve.