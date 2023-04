Bologna-Juventus, i convocati di Allegri: assente per infortunio Di Maria, c’è Vlahovic

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro Bologna, valevole per la 32esima giornata di Serie A 2022/2023. Spicca l’assenza di Angel Di Maria, non convocato a causa di un infortunio. Torna invece Dusan Vlahovic, assente contro l’Inter. Di seguito la lista completa.

