LIVE – Italia-Galles: Sei Nazioni femminile 2023 rugby in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Galles, partita valevole per il quinto turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di rugby femminile. Elisa Giordano e compagne, dopo la sconfitta incassata in Scozia, tornano davanti ai propri tifosi per provare a conquistare la seconda vittoria nel torneo e guadagnare così posizioni in classifica. Le azzurre di Giovanni Raineri, quinte in classifica, devono vedersela con la formazione gallese, reduce dalla sconfitta contro la Francia e a caccia del successo per confermare la terza posizione. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.30 di sabato 29 aprile sul campo dello stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia-Irlanda del Sei Nazioni 2023 di rugby maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

ITALIA – GALLES (inizia alle 16.30)

