Premier League 2022/2023: Brighton a valanga sul Wolverhampton, Dasilva trascina il Brentford

Valanga Brighton nel match casalingo contro il Wolverhampton, valido per la 34esima giornata della Premier League 2022/2023. La squadra di Roberto De Zerbi si è imposta 6-0 conquistando tre punti fondamentali che gli permette di salire a quota 52 e a un solo punto dalla zona Europa, con una partita in meno de Liverpool settimo. Dopo sei minuti dal fischio d’inizio Undav sblocca il match su assist di Welbeck, sette minuti dopo Gross raddoppia e al 26′ ancora il tedesco conclude dal limite firmando il 3-0. Al 39′ colpo di testa vincente di Welbeck per il 4-0 e al 48′ tiro potente sempre dell’inglese dal limite e 5-0 per i padroni di casa, che al 66′ trovano anche il 6-0 con un pallonetto di Undav.

Dasilva regala i tre punti al Brentford nella sfida casalinga contro il Nottingham (2-1). Vittoria in rimonta per la formazione di Frank che, dopo aver subito la rete di Danilo nel corso del recupero del primo tempo, ribalta il risultato nei minuti finali con Toney all’82’ e con il 24enne centrocampista al 94′. Con questo successo il Brentford si avvicina alla zona Europa, ora distante solo tre punti, mentre per il Nottingham si complica la lotta salvezza.