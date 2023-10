Bologna-Frosinone, Thiago Motta: “Siamo un gruppo fantastico”

“Sono contento perché siamo un gruppo fantastico, che lavora e in cui tutti vogliono dimostrare di poter giocare competendo tra di loro in modo sano. Anche oggi l’abbiamo dimostrato contro una buona squadra, tutti hanno fatto bene anche chi è entrato. Complimenti a questi ragazzi, perchè è una vittoria importante per noi”. A dirlo è l’allenatore del Bologna Thiago Motta dopo la vittoria contro il Frosinone per 2-1 nella nona giornata di Serie A. Sugli otto risultati utili di fila. “Sicuramente possiamo migliorare in fase di possesso, vista la qualità che abbiamo. Oggi lo abbiamo fatto bene per 25-30 minuti contro una squadra che ti viene a pressare, che non si tira indietro. È un aspetto importante di cui abbiamo bisogno per competere con certe squadre che non ti lasciano giocare”, aggiunge. “Sono soddisfatto per come lavorano tutti, con grande rispetto tra di loro e per il collettivo. Abbiamo in squadra dei giocatori forti, ma che per esprimersi al massimo hanno bisogno dei compagni”, conclude Motta.