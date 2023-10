F1, appello di Hamilton alla Fia: “Superiorità Verstappen diminuisce interesse tifosi”

Dopo la terza vittoria di Max Verstappen consecutiva, si è arrivati a pensare che il campionato della Formula 1, con l’ingresso del nuovo regolamento tecnico nel 2022 ha fatto diventare la competizione noiosa. Lewis Hamilton, che non vince un Gran Premio dalla sua lotta per il titolo nel 2021 con Verstappen ad Abu Dhabi, ritiene che ciò abbia un impatto negativo. Il britannico sa bene cosa significa vincere titoli consecutivi, tuttavia ritiene che i suoi rivali avessero più opzioni e che le vittorie siano state più combattute.

In questo senso chiede alla FIA di prendere le “decisioni corrette” affinché le gare possano essere più ravvicinate per evitare che gli appassionati di questo sport perdano interesse. “Penso che nel nostro sport dobbiamo continuare a lavorare per assicurarci di avere gare ravvicinate perché penso che abbiamo visto l’impegno sociale diminuire enormemente quest’anno”, ha detto. “Ovviamente questo ha un grande impatto sulla concorrenza. La gente vuole vederlo. Pertanto, dobbiamo assicurarci di prendere le decisioni giuste, o che l’organo di governo prenda le decisioni giuste, per restare vicini e in grande battaglia fino alla fine. Abbiamo bisogno di più stand. Non so se dobbiamo anche ridurre il prezzo dei biglietti, ma forse”, spiega.

In questo senso, ritiene che non sarebbe sia giusto che la FIA intervenga per fermare il successo della Red Bull: “È un po’ duro e non è giusto punire il successo. Voglio dire, sono aperto a suggerimenti se i piloti pensano che ci sia un modo per essere giusti e democratici, ma non solo per punire Max e il suo team o chiunque altro”.