Bologna-Frosinone, Thiago Motta: “Abbiamo la responsabilità di dare il massimo”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, a due giorni dalla partita contro il Frosinone valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “I nostri avversari hanno affrontato squadre forti ed hanno un punto in più, stanno disputando un ottimo campionato. Per noi non cambia nulla, dobbiamo lottare allo stesso modo. Le partite sono tutte importanti, quindi ora pensiamo solo al Frosinone. E’ una squadra che ha cambiato tanto, ma una dinamica incredibile. Questa sarà una domenica fantastica con lo stadio pieno, quindi abbiamo la responsabilità di dare il massimo“.

“Il Frosinone è una formazione pronta a prendere quello che vuole. Sanno come fare per raggiungere i loro obiettivi e quando verticalizzano sono molto pericolosi, hanno qualità individuale. Soulè, Barrenechea, non hanno giocato troppo alla Juve ma hanno giocato. Loro e tanti altri che lavorano per il bene della squadra, tutti i punti li hanno presi con merito contro squadre più forti sulla carta”, ha aggiunto l’allenatore rossoblù.

Motta ha poi fatto il punto sulla situazione degli infortunati: “Kristiansen è tornato in gruppo ieri, ma scenderà in campo dal 1′ Lykogiannis perché sta molto bene. Per quanto riguarda Lucumì e Posch speriamo di riaverli il più presto possibile. Per Lykogiannis è stata un’estate molto complicata, perché non è mai semplice dopo che abbiamo parlato internamente di rimanere, ha dimostrato sul campo che deve giocare. Si allena bene, aiuta e può migliorare nella nostra fase di possesso, lui lo sa. Serve da esempio anche per altri, magari ha meritato qualcosa in più che io non ho dato. lui come tanti altri”.