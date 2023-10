Abodi: “Spero che la Roma faccia il suo stadio. Flaminio? Mi piacerebbe vederlo rigenerato”

“Spero che la Roma faccia il suo stadio, se ci fossero le condizioni, perché ne abbiamo bisogno in tutta Italia. Io a Roma non vorrei vedere il Flaminio com’è, spero di vederlo rigenerato“. Sono queste le parole di Andrea Abodi, ministro dello Sport e i Giovani, a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 parlando della situazione stadi nella Capitale. Poi una battuta sulla sua fede laziale: “Sono tifoso della Lazio, vado a vedere le partite in Tribuna Tevere. Grazie Roma? Un inno alla città che ha bisogno di riscoprire sentimenti che ha perso perché stiamo diventando più aridi. Ma a Roma è arrivata prima la Lazio…“, conclude il ministro.