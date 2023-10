Brasile, al via le riprese della miniserie Netflix su Senna

Sono iniziate in Brasile le riprese per una nuova miniserie di Netflix dedicata ad Ayrton Senna. Lo storico pilota sudamericano sarà interpretato da Gabriel Leone, protagonista di un cast che comprende anche Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro. Non sono però presenti solo attori brasiliani dato che al progetto prenderanno parte anche Kaya Scodelario, Matt Mella, Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh e Tom Mannion.

La serie ripercorrerà nell’arco di sei episodi la carriera di Senna, dai primi inizi al trasferimento in Inghilterra, fino al drammatico incidente di Imola. La regia è affidata a Vicente Amorim, mentre la produzione a Gullane. Alcune scene sono state girate in Argentina e Uruguay, mentre le altre si terranno a San Paolo e Angra dos Reis nello stato di Rio de Janeiro, oltre che in Regno Unito.