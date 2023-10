Roma-Monza, espulso Mourinho: non sarà in panchina contro l’Inter

L’espulsione rimediata nei minuti finali di Roma-Monza costerà caro a José Mourinho, costretto a saltare per squalifica il big match di San Siro contro l’Inter. Lo Special One ha infatti ricevuto un cartellino rosso in seguito ad un battibecco con la panchina avversaria, e in particolare con Palladino, e verrà squalificato. Incalzato proprio sulla sua assenza nella gara in cui sarà uno dei grandi ex (insieme a Lukaku), il tecnico portoghese ha spiegato: “Se mi dispiacerà non esserci? Come tutte le volte che non ci sono“.