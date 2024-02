Bologna-Fiorentina, Orsolini: “Viviamo per queste partite. Qui c’è tanto amore”

“Noi viviamo per queste partite ed io ora sto abbastanza bene. Mi riguarderò il secondo gol, perché sinceramente non ho capito bene la dinamica. Poco importa alla fine, l’importante era portare i punti a casa e dimostrare ancora una volta che tipo di squadra siamo”. Lo ha detto l’attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro la Fiorentina. “Europa? È bello giocare di mercoledì sera: diciamo che così spezziamo la settimana – spiega -. Qui a Bologna c’è tanto amore. Prima della fine della partita i tifosi hanno illuminato tutto lo stadio coi telefonini. L’atmosfera è stata pazzesca ed io sinceramente non mi ricordo un entusiasmo del genere negli anni precedenti. Ho chiuso la partita in panchina, ma ho continuato a incitare i compagni. La panchina è sempre viva e partecipi come i nostri tifosi e il mister”.