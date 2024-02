Highlights Olimpia Milano-Trento 80-57: Coppa Italia 2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights di Olimpia Milano-Trento 80-57, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2024. Dopo un primo quarto in equilibrio, Shields e compagni lasciano solo sei punti a referto alla Dolomiti Energia nel secondo periodo. Il 29enne statunitense e Johannes Voigtmann sono gli unici in doppia cifra con 14 punti a testa. Prentiss Hubb a 12 punti è il miglior realizzatore per Trento, mentre Davide Alviti si ferma alle tre triple nel primo quarto. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.