Pesi, Europei Bucharest 2024: Sergio Massidda quarto nei -67 kg, male Lucrezia Magistris nei -59 kg

Arriva un quarto posto per l‘Italia del sollevamento pesi nella seconda giornata di gare agli Europei di Bucharest 2024. Sergio Massidda nella categori non olimpica fino ai 67 kg riesce a conquistare la seconda posizione nello strappo, ma una prova di slancio non all’altezza ha portato l’azzurro a fermarsi a 303 kg totali. A salire sul podio sono stati l’armeno Sahakyan a 311 kg totali e i due turchi Kahriman e Hardal a 304. Non arrivano buone notizie da Lucrezia Magistris, la cui dara nella categoria -59 kg era importante in ottica ranking per le Olimpiadi di Parigi. Invece per l’azzurra una giornata da dimenticare, con i primi tentativi falliti a 99 kg. Lucrezia a quel punto ha deciso di tentare una terza volta andando per i 100 kg, ma anche in questo caso senza successo. Per la 24enne – che era stata argento agli Europei di Tirana nel 2022 – ora c’è da sperare in un gran risultato nella tappa di World Cup in programma a Phuket ad aprile. Il titolo è andato all’ucraina Kamila Konotop, che ha dominato sia lo strappo che lo slancio.