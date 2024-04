Bologna, Fenucci: “Stagione fantastica, ma nessuna pressione. Thiago Motta lavora come se…”

“Stiamo vivendo una stagione fantastica, oltre ogni aspettativa di inizio campionato, ed i ragazzi ne sono consapevoli. Proprio per questo non c’è nessuna pressione, viviamo questo momento in maniera serena“. Queste le parole di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A con RDS per parlare del quarto posto dei rossoblu, in piena lotta per la Champions a sei giornate da fine campionato. “Questo percorso importante ci fa sognare un traguardo storico per il club. Ce la giochiamo con squadre che ogni hanno partono con l’obiettivo di arrivare in Champions e che hanno ricavi che permettono di programmare determinati obiettivi. Per noi è una situazione nuova, tanto che non pensiamo molto alla prossima stagione“.

Fenucci ha poi parlato dei singoli, con un focus particolare su Thiago Motta: “Il fatto che attualmente non abbiamo confermato il cammino con noi per i prossimi anni non causa nessun problema. Thiago lavora come se avesse un contratto a lungo termine. La qualità nel lavoro e i miglioramenti dei giocatori sono tipici di un allenatore che ha una prospettiva. Ammetto di essere un po’ infastidito dall’accostamento della stampa dei nostri tesserati ad altre squadre: non mi sta bene tutto questo rumore. Il nostro auspicio è che i calciatori rimangano con noi, vorremmo tenere tutti, da Zirkzee a Ferguson a Calafiori“.

Infine, sull’imminente gara contro la Roma che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League: “Ci sarà uno stadio pieno e un’atmosfera fantastica. Sono contento inoltre di trovare sulla loro panchina Daniele De Rossi: ho sempre detto che era un predestinato, è un ragazzo che studia molto, ha fatto un ottimo percorso e sta gestendo al meglio una situazione non facile che si è trovato a gestire“. Infine, un pensiero a Evan N’Dicka: “Gli auguro una pronta guarigione“.