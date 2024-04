Udinese-Roma, Balzaretti: “Tifosi eccezionali, hanno capito la situazione. Complimenti anche all’arbitro Pairetto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A con RDS, il responsabile Area Tecnica Udinese, Federico Balzaretti, ha parlato all’indomani dell’interruzione della sfida tra Udinese e Roma dopo il malore accusato da Evan Ndicka: “Il ragazzo sta bene e le notizie sono positive, ma sarà il club a dare maggiori informazioni. Il nostro difensore Kamara è stato con lui fino a tarda serata e ci ha detto che Evan era più tranquillo. Sembra che il peggio sia alle spalle, ma attendiamo comunque comunicazioni ufficiali della Roma“. Balzaretti è poi tornato su quanto accaduto in campo: “I medici stavano tentando di prendere il battito di Ndicka, ma a causa del rumore non sentivano bene. Appena è stato chiesto al pubblico di fare silenzio ci sono stati trenta secondi surreali. I tifosi hanno colto l’importanza del momento, dimostrando di essere eccezionali. Dopo dieci secondi il ragazzo era nel pronto soccorso del Bluenergy Stadium per dei controlli e dopo un altro controllo è stato trasportato in ospedale“.

Non sono poi mancati i complimenti all’arbitro Pairetto: “E’ stato bravissimo, gestendo la cosa in maniera fantastica, con grande calma e sensibilità. Ieri ha vinto la parte umana, è stato fatto ciò che era giusto. Prendere la decisione corretta in certe situazioni non è mai semplice, ma ha prevalso il rispetto. Inizialmente la Roma aveva chiesto di aspettare, poi quando abbiamo saputo che Ndicka era stato portato in ospedale De Rossi ha chiesto ai calciatori se se la sentissero di continuare. Recupero? Sarà deciso dopo il ritorno di Europa League di giovedì“. Infine, una menzione speciale ai tifosi friulani: ” Sono stati sensibili e civili, dando la giusta importanza alla situazione. E’ stata la dimostrazione di come questa gente abbia sani principi“.