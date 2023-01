Atalanta, D’Amico: “Il Milan non ci ha chiesto Sportiello”

“Se n’è parlato in tv e sui giornali ma non c’è mai stato alcun contatto col Milan, Sportiello è un giocatore dell’Atalanta e resterà un giocatore dell’Atalanta”. Tony D’Amico, ds dei nerazzurri, ai microfoni di Sky Sport ha smentito i rumours su Sportiello così come quelli relativi all’interessamento del Liverpool per Koopmeiners: “Nulla di concreto o di vero”. E’ invece ufficiale la cessione di Malinovski al Marsiglia: “E’ un mercato complesso, si è presentata questa opportunità e abbiamo deciso di coglierla sapendo che Ruslan giocava in una zona del campo dove abbiamo tanti altri elementi. Ci saranno altre cessioni? Dipende dalle opportunità, col mister il confronto è quotidiano e tutto quello che facciamo, lo facciamo per la funzionalità del gruppo. A volte ci riusciamo, altre no, ma abbiamo una linea e vedremo quale opportunità ci verranno incontro”.