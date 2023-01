Bologna-Cremonese 1-1, Thiago Motta: “Bella reazione, ma si è giocato troppo poco”

“Mi è piaciuta molta la mia squadra ma si è giocato troppo poco. Con poco tempo di gioco, la nostra squadra deve avere la testa fredda e cercare di giocare a calcio. Potevamo andare in vantaggio ma non abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate. Adesso vorrei che i ragazzi si riposassero e pensassero già alla prossima partita”. Queste le parole dell’allenatore del Bologna, Thiago Motta, dopo il pareggio in rimonta contro la Cremonese: “Ho visto oggi una reazione d’orgoglio della squadra. Certo è stato un peccato non andare subito in vantaggio perché così avrebbero giocato anche loro. Alla fine la Cremonese ha segnato e noi siamo stati bravi pareggiando subito e continuando a giocare. Il ritmo? Abbiamo iniziato bene, loro si sono chiusi bene, alla fine è normale che la squadra si sia sbilanciata un attimo per cercare la vittoria”.