Fulham-Tottenham è stata posticipata. L’inizio, previsto in origine alle ore 21, è in ritardo perché nella zona intorno allo stadio di Londra il traffico è completamente impazzito. La partita, valida per la Premier League, dunque inizierà con alcuni minuti di ritardo. Inizia quindi soltanto alle 21.20, pian piano stanno arrivando i tifosi e la situazione è migliorata.