MOVIOLA – Inter-Empoli, Mkhitaryan gamba tesa su Caputo: niente rigore

Episodio da moviola in Inter-Empoli con il calcio di rigore chiesto a gran voce dai toscani. Mkhitaryan entra in gamba tesa su Caputo, per sua fortuna tocca la palla e soltanto dopo sfiora la testa dell’attaccante, che resta contuso. Review molto rapida che conferma la decisione di Rapuano, che lascia continuare, ma che rischio per l’armeno, davvero a pochi millimetri dal causae rigore per i toscani.